(Di mercoledì 24 aprile 2024) È molto significativo, a mio avviso, che il governatore della Banca d’Italia, Fabio, abbia riconosciuto che le esigenze didell’Unione europea devono essere considerate altrettanto importanti degli altri obiettivi da lui elencati: “riequilibrando il suo modello di, garantendo la sua autonomia strategica, adeguando la sua capacità di provvedere alla propriaesterna”. La premessa è che questo riconoscimento è importante dal momento che la fonte è particolarmente autorevole, e riporta l’attenzione su quel principio che gli esperti vanno affermando da molto tempo, ma che finora non ha goduto di questo tipo di autorevole riconferma, cioè che lorichiede pace, che la pace richiede, e che larichiede capacità ...

Un’Europa più unita, che emette bond comuni, aumenta gli investimenti sulla difesa comune, l’indipendenza energetica e digitale, che gestisce unitariamente i flussi di migranti necessari per fare fronte all’invecchiamento della sua popolazione. La lectio magistralis del governatore della Banca ... (quotidiano)

Senza sicurezza non c’è sviluppo. Nones legge la lezione di panetta - Nones legge le parole del governatore della Banca d'Italia, Fabio panetta, che ha riconosciuto le esigenze di sicurezza dell'Ue ...formiche

In Europa è ora di fare sul serio sugli eurobond. Parola di Fabio panetta - In precedenti interventi, due anni fa, riportavo le stime della Commissione europea relative al fabbisogno di investimenti pubblici e privati necessari per finanziare le transizioni climatica e digita ...formiche

“L’UE ha bisogno di un sistema fiscale centrale”/ panetta: “Transizioni green e digitale costeranno 800 mld” - L'Ue, secondo panetta, ha bisogno di un sistema fiscale centralizzato per superare la sfida con un futuro sempre più incerto ...ilsussidiario