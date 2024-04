Senatrice Mieli - lei è ebrea? | domanda choc del conduttore di Radio Anch’io audio FdI | inaccettabile

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “, lei è?”. Ladi Giorgio Zanchini,disuUno ha raggelato gli ascoltatori e l’intervistata, scatenando inevitabili polemiche politiche e un’ondata di indignazione. A cominciare da Fratelli d’Italia, che ha riservato una nota durissima. “Esprimiamo solidarietà allaEster, che questa mattina in apertura del suo collegamento alla trasmissionesi è vista chiedere dal, Giorgio Zanchini, se lei fosse”. Così, in una nota, i componenti di Fratelli d’Italia nella Commissione di Vigilanza sulla Rai. FdI: “Solidarietà alla...

