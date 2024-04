Senato - adottato testo base per lo stop al numero chiuso a Medicina

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione delhapraticamente all’unanimità il«per dire basta al». A darne notizia è il presidente della Commissione, Roberto Marti (Lega) , che esprime «molta soddisfazione per l'adozione del» con la «massima convergenza di tutte le forze politiche». «È stato un lavoro intenso che ha trovato...

Basta al numero chiuso a Medicina! - Un ossimoro tutto e solo italiano: mancano i medici negli ospedali e rimane il numero chiuso alla Facoltà di Medicina! Come dire… manca il pane e chiudono i forni: tragicamente assurdo! Ma come per la ...fai.informazione