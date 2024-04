Segnatevi l' orario - vediamo cosa accadrà | Schlein sulla scheda? La provocazione di Capezzone | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Danielenel suo "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorretta di Libero, analizza i principali fatti presentati dai quotidiani del nostro Paese. E come sottolinea il direttore editoriale di Libero, sono tre i temi sul campo questa mattina: il primo riguarda gli scontri di Torino con Libero che mostra una frame in cui un poliziotto invita gli agenti a usare solo gli scudi e non i manganelli. Testimonianza di un approccio difensivo e rispettoso delle regole. Il secondo tema è il patto di stabilità non votato dai partiti italiani (Pd incluso) ma che per la stampa progressista è un problema che riguarda solo il centrodestra. Terzo tema la scomparsa del nomedal simbolo del Pd.lancia una: "Sono le 6.28 e ve lo diciamo adesso, perché un elettore dovrebbe scrivere il nome ...