Se il ’bomber’ non è punta Eccezioni Modena e Pisa

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Meglio la famosa cooperativa del gol o un giocatore che in campionato ti garantisce almeno la doppia cifra o anche qualcosa di più? Domanda dalla risposta non facile, soprattutto se ti imbatti in chi afferma che per fare bene in un campionato devi in prima battuta avere una difesa ai limiti dell’impenetrabile. Ma qui proviamo a parlare di attacchi, e allora ci siamo divertiti a cercare, a quattro partite dal termine della stagione regolare, se nella Serie B di questa stagione è prevalso il concetto di poche reti per tanti o viceversa di molti gol per pochi. In effetti è una matassa non facile da dipanare, perchè non è detto che la regola valga per tutti. Potrebbe esserlo ad esempio per il Venezia, che ha iscritto tra i marcatori soltanto dodici calciatori ma che ha, nella figura del finlandese Pohjanpalo, il capo cannoniere dei cadetti con 21 reti. E a parti invertite per il ...