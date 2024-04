Scusate se esisto - la storia vera a cui è ispirato il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Stasera su Rai 1 in prima serata va in onda unad un personaggiomente esistito Ilsealladi Guendalina Salimei, un'architetta romana nota per il suo lavoro di riqualificazione del Corviale a Roma. Il lungometraggio, diretto da Riccardo Milani, andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata. Ladise! Nel 2009, Guendalina Salimei vinse il concorso denominato 'Chilometro verde' per la riqualificazione del Corviale a Roma, detto 'il Serpentone' per via della sua lunghezza. Si tratta di un discusso progetto di edilizia popolare disegnato da Mario Fiorentino nel 1972. Il Corviale è un ...