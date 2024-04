Scurati - già in ristampa suo ultimo libro per aumento richieste

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Le roventi polemiche esplose intorno al mancato monologo di Antonioin Rai fanno decollare le vendite del suo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, infatti, 'Fascismo e Populismo. Mussolini oggi', uscito nell'autunno 2023 per Bompiani, è statoto in fretta e furia dall'editore nei giorni scorsi a causa dell'delle

Emergono altri due casi di sospetta censura in Rai dopo il caso del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. I casi riguardano ancora una volta «Che sarà» su Rai3 condotto da Serena Bortone e sono stati denunciati da altre scrittrici : Nadia Terranova e Jennifer Guerra . Intervistata dal ... (open.online)

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Le roventi polemiche esplose intorno al mancato monologo di Antonio Scurati in Rai fanno decollare le vendite del suo ultimo libro 'Fascismo e Populismo. Mussolini oggi', uscito nell'autunno 2023 per Bompiani, e ristampa to in fretta e furia dall'editore nei giorni ... (liberoquotidiano)

25 aprile, Catanzaro al fianco di scurati: lettura del monologo sul Lungomare - Domani il Sindaco di Catanzaro Fiorita leggerà sul Lungomare il monologo che scurati avrebbe dovuto esporre in Rai ...strettoweb

