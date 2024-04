(Di mercoledì 24 aprile 2024) Indagine sull'e-shop: eseguita una misura cautelare per 14 indagati, due ai domiciliari; eseguito undi 1.5 milioni di euro.

Sconti del 60% su iPhone e Samsung ma i prodotti non arrivavano: arresti e sequestro per il sito bushop - Indagine sull'e-shop bushop: eseguita una misura cautelare per 14 indagati, due ai domiciliari; eseguito un sequestro di 1 ...fanpage

Salerno. Bancarotta, riciclaggio ed autoriciclaggio, 2 persone ai domiciliari e 14 indagati - Inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, le misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Salerno, Napoli e Terni, eseguito anche ...telecolore

Salerno, prodotti venduti online e non consegnati: 14 indagati, sequestro da 1,5 milioni - StampaIl Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, unitamente ai militari del Comando Provinciale di Salerno, Napoli e Terni hanno dato esecuzione ad una “Ordinanza applicativa di mi ...salernonotizie