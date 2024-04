Non c’è due senza tre. E dopo il successo delle prime due stagioni, torna Dinner Club, il food travelogue di Prime Video ideato e prodotto in Italia. I nuovi episodi promettono grandi sorprese grazie a un cast di prim’ordine con alcuni volti amatissimi dal pubblico. A viaggiare per il Belpaese – ... (funweek)

La morte di Chance Perdomo ferma le riprese della seconda stagione di Gen V. La produzione dello spin off di The Boys, scrive Variety, ha rinviato "a data indefinita" il ritorno sul set. L'attore è Morto a 27 anni a causa di un incidente in moto: era Andre Anderson nella serie.Continua a leggere (fanpage)

The Last of Us stagione 2, primo sguardo a una celebre location - La seconda stagione dello show di The Last of Us ci porterà a Jackson, luogo in cui si stanno attualmente svolgendo le riprese.spaziogames

Scissione: terminate le riprese, quando esce la stagione 2 in streaming - Ora, dopo vari ritardi e rinvii causati anche dagli scioperi a Hollywood dello scorso anno, le riprese della stagione 2 si sono concluse, come annunciato da una foto condivisa dalla costumista Carol ...movieplayer

Mare Fuori arriva su Netflix con la quarta stagione - La quarta stagione di Mare Fuori arriva anche su Netflix per continuare a raccontare le storie dei ragazzi dell'IPM di Napoli.2anews