Sciopero Atm venerdì 26 aprile | possibili disagi per chi viaggia in metropolitana e autobus

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si annuncia una nuova giornata diper chi si sposta con i mezzi pubblici dopo quella di lunedì 22. Il prossimodel trasporto pubblico locale è infatti previsto per26e questa volta, a differenza di lunedì, interesserà anche Atm. Orario Motivi Adesione Orario L’astensione dal lavoro, su scala nazionale, a cui ha aderito la segreteria provinciale Sama Faisa Confail, interesserà per 4 ore dunque i lavoratori del gruppo Atm e potrebbe avere conseguenze sulle linee die trame dalle 8:45 alle 12:45. Motivi Loè stato proclamato “per forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea; disaffezione al “mondo” dei trasporti; ...

Gli appassionati degli ascolti tv e dei dati Auditel hanno ricevuto una brutta notizia. Non saranno disponibili gli ascolti dei programmi televisivi trasmessi dal 23 al 28 aprile 2024 , a causa di un’agitazione sindacale da parte di Nielsen . Questa notizia ha cominciato a circolare intorno alle ... (tutto.tv)

25 aprile: “Arrendersi o Perire” | 79 anni fa, in Italia finiva il fascismo e l’occupazione nazista - «Cittadini, lavoratori! sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torin ...ticinolive.ch

Incidenti in cava: “Lavoratori deficienti”. sciopero a Carrara, in centinaia sfilano contro Franchi - Dopo la polemica per le parole dell’industriale del marmo, sindacati e operai manifestano davanti alla sede dell’azienda ...lanazione

Coinvolgerà solo il trasporto pubblico locale, quindi autobus, metropolitane, tram e tratte ferroviarie cittadine. Gli orari variano a seconda delle città e delle aziende coinvolte