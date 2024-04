Sciopero Atm a Milano il 26 aprile 2024 | orari garantiti di bus - metro e tram

milano. Mezzi pubblici: orari nel ponte del 25 aprile con corteo e sciopero il 26 - Giovedì 25 aprile: segue l’orario festivo, è in servizio dalle 13 alle 20. In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è in servizio la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla ...mi-lorenteggio

sciopero, corteo e orari: la guida dei mezzi Atm per il ponte del 25 aprile - L'Azienda trasporti milanesi ha pubblicato una guida con tutti gli orari dei mezzi (metro, bus e tram) per il ponte del 25 aprile a milano. Durante il ponte - venerdì 26 - ci sarà spazio anche per uno ...milanotoday

sciopero 26 aprile, trasporti si fermano per 4 ore. Da Roma a milano fino a Napoli, orari e fasce di garanzia - sciopero nazionale dei trasporti il 26 aprile. Si fermano per quattro ore molte linee di bus e metro, tra cui l'Atac a Roma, il gruppo Atm a milano e l'Anm a Napoli. Possibili ...ilmattino