Schiaffo di Stellantis a Torino | Mirafiori chiusa fino al 3 giugno Fiom | È l’orlo del baratro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Quattro colpi bassi in un mese, sintomo di una situazione che si sta deteriorando velocemente. L’ultimo, un vero e proprio “ne”, è la decisione di fermare la produzione. Mentre continua a parlare dicome “cuore pulsante” del gruppo e il presidente John Elkann definisce il 2024 un “anno fantastico”,chiude. Lo storico stabilimento della fu Fiat si fermerà per tutto il mese di maggio: i lavoratori impegnati sulle linee di produzione della 500Bev e di Maserati torneranno in fabbrica solo il 3. Salvo ulteriori annunci peggiorativi nelle prossime settimane, nei successivi due mesi lavoreranno in solidarietà, quindi si fermeranno per la pausa estiva dal 6 agosto. E il rientro dalle ferie per i 2.250 operai è ...