Scatta la punizione per Pietro Fanelli Il poeta ha violato il regolamento all’Isola dei Famosi

Isola 2024, Pietro Fanelli ha violato il regolamento: il comunicato che annuncia la punizione - All’Isola dei famosi 2024, Pietro Fanelli ha violato il regolamento. Così, lo Spirito dell’Isola gli ha fatto avere una pergamena nella quale era annunciata la sua punizione.fanpage

Calcio giovanile: Tropical Coriano, Junior Village: sconto 10%. U15 in lizza per il Regionale - Si avvia al termine la stagione giovanile del Tropical Coriano. Nelle ultime partite la Under 16 Interprovinciale è stata battuta in casa dall’Asar 1-2. Partita dominata nel primo tempo con gol su pun ...chiamamicitta

Roma-Bologna 1-3: giallorossi stanchi, la Champions è sul filo - ROMA Ora il quarto posto se non è un miraggio, poco ci manca. Sette punti sono tanti, specie perché chi lo occupa si chiama Bologna, che splende di luce propria e lì, se ...ilmessaggero