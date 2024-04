Scandalo in Premier League - arrestati due calciatori con l' accusa di stupro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Due giocatori di 19 anni che giocano insarebbero stativenerdì con l'di, secondo quanto riportato dai media britannici, senza specificare i loro nomi, come di consueto. I due giocatori sono compagni di squadra e al momento non sono stati sospesi. Secondo quanto riportato dal Sun , losarebbe avvenuto venerdì sera e la presunta vittima avrebbe denunciato...

