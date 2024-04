Sassuolo - UFFICIALE il ritiro punitivo | la mossa per la salvezza

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilha ufficializzato la scelta deldopo l’ultima sconfitta contro il Lecce. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato delsulla scelta del. COMUNICATO – «Doppia seduta d’allenamento quest’oggi per i ragazzi di Mister Davide Ballardini al Mapei Football Center. Al mattino dopo una prima fare di riscaldamento, la squadra ha

sassuolo, Squadra in ritiro a Firenze da domani - Il sassuolo, in piena lotta retrocessione e di scena a Firenze domenica prossima, ha scelto la via del ritiro. La squadra sarà a Firenze infatti già domani. Ecco il comunicato del club neroverde: "La ...firenzeviola