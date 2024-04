Sassuolo - hai ancora cinque chance Impresa possibile tornando squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) di Lorenzo LonghiAttaccarsi al passato non ha senso, inutile girarci attorno: non è con i corsi e ricorsi storici che ilotterrà i punti necessari per salvarsi a Firenze, contro l’Inter (gara che si disputerà sabato 4 maggio alle 20.45), a Genova, in casa col Cagliari e a Roma con la Lazio. Ne serviranno del resto parecchi, di punti, considerando gli ultimi risultati e una quota salvezza che, a meno di suicidi di Frosinone e Udinese, da domenica si è alzata di almeno un paio di lunghezze, tanto per gradire. Detto ciò, e considerando che le prossime avversarie dei neroverdi hanno davvero poco da chiedere al campionato (forse giusto per la Lazio ci sarà in palio un posto in Europa, mentre le altre, compreso il Cagliari che alla penultima sarà già salvo, saranno con la testa in vacanza), proprio la storia del ...