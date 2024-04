Saré sù i foss | i pràa hann beù assè

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Negrisù i, bagaj: ibeù. Chiudete ii, ragazzi: i pratio bevuto abbastanza. Sono vecchio: sento ancora il fittavolo dare la voce, nello scamuffo dialetto dell’est milanese, a un manipolo di famigli sbarbati, addetti alle chiuse. Voce fantasma. E fantasmi anche i famigli, si capisce. La campagna attorno al mio borgo stenta a riconoscermi e io fatico a riconoscerla. Da che mondo e mondo tutto passa, cambiando la disposizione agli atomi dell’universo. Di uno dei tanti universi. Patologia ben nota, la mia: faccio il tifo per una serie vintage di disposizioni d’atomi, volgarmente detta passato. Non so se la campagna che mi vide garzoncello, scherzoso ma non troppo,e un’arcadia smaltata di rogge, pioppi e sorgive ...