San Vittore | dieci giorni di eventi in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Seconda edizione per il SanFestival, che animerà Varese lungo i 10che conducono all’8 maggio, data in cui si celebra il patrono cittadino. "La persona rinasce da un incontro, è il tema degli appuntamenti tra fede e cultura. In programma ci sono momenti di accoglienza, arte, sport e convivialità. Sono numerose le realtà della vita sociale e culturale varesina che si sono impegnate per costruire l’edizione 2024, sotto la guida del Decanato di Varese e con il patrocinio del Comune. Il via lunedì 29 aprile con l’inaugurazione allo spazio esposizioni VareseVive di una mostra dedicata a monsignor Enrico Manfredini, che come prevosto di Varese dal 1963 al 1969 ha lasciato tracce importanti del suo operato. Venerdì 3 maggio nella Basilica di SanAndrea Chiodi, accompagnato dalla musica di Ferdinando Baroffio, leggerà ...