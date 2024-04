San Giuliano svelata in 200 fotografie Dagli Anni ’20 al boom e al cemento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A partire’20, la storia della città raccontata in oltre 200. Inaugurata ieri, sarà visitabile fino a sabato (ad eccezione del 25 aprile) la mostra "San…ieri. Gente, cascine, lavori nei campi e ricordi", allestita nel Centro anziani di piazza Vittoria a cura dell’associazione Sannel Cuore. Dalla vita nei casolari fino alle urbanizzazioni degli’60 e ’70, l’excursus visivo ripercorre le trasformazioni subìte dal territorio nell’ultimo secolo, dando l’idea di come siano cambiate sia l’urbanistica che il tessuto sociale. Il materiale in esposizione proviene dall’archivio personale di Stefano Sportelli, ex insegnante e dirigente scolastico, appassionato di storia locale, presidente di Sannel Cuore. "Fu mio suocero a ...