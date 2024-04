Salvini | Grande soddisfazione per lo stop al numero chiuso a Medicina

(Di mercoledì 24 aprile 2024) ROMA – “per loal, una storica battaglia della Lega che sta finalmente andando avanti in Commissione Istruzione al Senato. Dalle parole ai fatti!”. E’ quanto dichiara sui suoi canali social il leader della Lega Matteo, esprime la sua gioia per il fatto che questa proposta, che lui associa al Carroccio come una “storica battaglia”, stia appunto progredendo in Commissione Istruzione al Senato. La frase “Dalle parole ai fatti!” sottolinea il passaggio dalla fase di discussione e promesse alla concretezza delle azioni. Ciò suggerisce cheveda questa decisione come un passo avanti tangibile verso l’obiettivo di modificare il sistema di accesso ai corsi di ...

Al via iter al Senato per il testo su accesso libero a facoltà di Medicina - Al via iter al Senato per il testo base che rende possibile iscriversi liberamente alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria ...metronews

Dottori contro il governo. "Lo stop al numero chiuso a Medicina è il colpo di grazia alla formazione medica" - Anaao: "Manifestazioni in tutta Italia, non resteremo in silenzio". Gli studenti: "La riforma non supera i problemi, noi ignorati" ...huffingtonpost

stop al numero chiuso per Medicina, Lega esulta - Ancona.– Forse un passo in avanti nella risoluzione dei problemi della sanità. Primo fra tutti, soprattutto nelle Marche, della carenza di medici. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione d ...cronachemarche