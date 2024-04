Salute nel quotidiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una postura corretta è fondamentale per lae per mantenerla bastano semplici accorgimenti che possono fare la differenza e l'attività fisica mirata è un primo passo essenziale. Prima però è necessario individuare quali sono le cattive abitudini adottate: dal torace affossato, alla schiena curva, possono causare rigidità muscolare, mal di testa e problemi respiratori, oltre a influenzare negativamente la funzionalità degli organi interni, come il rischio di stitichezza o reflusso gastroesofageo dovuto alla compressione dell'addome e dell'intestino. Questi atteggiamenti spesso si sviluppano fin dall'infanzia e persistono anche in età adulta, aggravate da uno stile di vita sempre più sedentario, caratterizzato da lunghe ore trascorse davanti al computer o alla scrivania d'ufficio. Oltre allo sport, esistono programmi riabilitativi che includono esercizi di ...