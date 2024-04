Salma sparisce dal cimitero | comune pontino risarcisce la famiglia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Un grave intoppo di tipo amministrativo ha portato alla sparizione daldi Aprilia della tomba di un uomo deceduto nei primi anni del 2000, causando notevoli disagi e turbamenti ai suoi familiari. La Perdita della Tomba Recentemente, i parenti dell’uomo deceduto hanno scoperto che il luogo di sepoltura alera diventato irreperibile. Nonostante fosse registrato negli archivi comunali, non c’erano tracce fisiche né documentazione aggiornata riguardante una possibile riesumazione. Questa scoperta ha lasciato i familiari senza un luogo in cui ricordare il proprio caro. La Ricerca Vana Nonostante vari tentativi di localizzare la, inclusi controlli accurati e un sopralluogo congiunto con il, non è stato possibile rinvenire alcuna traccia del ...

