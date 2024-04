Salis - il partito di Orban | Non sarebbe la prima criminale eletta Il padre | mia figlia non è condannata

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nonné lané l’ultimain Parlamento. Va giù pesante ildel premier ungherese, Viktorcontro la candidatura per un seggio a Strasburgo di Ilaria, la maestra antifascista di Monza, detenuta a Budapest per aver pestato alcuni esponenti di estrema destra. A parlare è l’eurodeputata di Fidesz Eniko Gyori, incontrando i giornalisti italiani al Parlamento europeo. Fidesz contro: nonné lané l’ultima“Mi correggo: abbiamo persone accusate di corruzione, che sono stati carcerati per parecchi mesi e sono qui. Io non ne sono contenta”. Insomma se l’ultima eroina della sinistra italiana, corteggiata senza ...

Ilaria Salis , ora in carcere a Budapest, sarà candidata dal Pd per le prossime elezioni europee? Ne hanno parlato oggi, 3 marzo 2024, il papà Roberto e la segretaria del Pd, Elly Schlein. Lo annuncia Repubblica on line L'articolo Ilaria Salis : il padre incontra Schlein. La figlia candidata del Pd? ... (firenzepost)

Europee, il padre di Ilaria salis: "E' contenta della candidatura, la sua sarà una campagna per i diritti" - Roberto salis: "Con Ilaria si siamo sentiti mercoledì scorso per il colloquio mensile di un'ora che ci è consentito. Era abbastanza motivata, era contenta di aver fatto questa scelta di candidarsi all ...globalist

salis, Ungheria: "Se eletta non sarebbe la prima criminale all'Eurocamera" - "Se Ilaria salis a luglio dovesse sedere all'Eurocamera, non sarebbe un problema, d'altronde in quest'aula non sarebbe la prima criminale". Lo ha detto l'eurodeputata di Fidesz ed ex ambasciatrice ...tgcom24.mediaset