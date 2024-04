Salento | associazione culturale - responsabili denunciati per omessa dichiarazione Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I militari del Gruppo delladidi Lecce, nell’ambito delle attività volte al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, hanno verificato la posizione di un’di formazione e promozione, risultata essere evasore totale negli anni d’imposta 2019 e 2020. In particolare, l’, con sede in Lecce, negli anni oggetto del controllo, avrebbe perseguito scopi di lucro in contrasto alle finalità previste da statuto. L’ammontare dei corrispettivi non dichiarati al fisco è stato determinato in 1.300.000 euro. Il rappresentante legale e l’amministratore di fatto dell’asserita onlus sono statialla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di, poiché l’imposta evasa è ...