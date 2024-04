Salaria – Si ribalta camion al KM 18 | Ci sono feriti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A causa di un incidente stradale è temporaneamente interdetto il transito lungo la strada statale 4 ‘’ all’altezza del km 18 in direzione fuori Roma. Nel sinistro le cui causeancora in corso di accertamentorimasti coinvolti due veicoli, tra i quali un mezzo pesante che si èto ed ha disperso il carico, si registra la presenza di. Sul postopresenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Così in una nota Anas. (Com/Red/Dire)