Salari bassi e precariato La verità sul mercato del lavoro

Firenze , 23 aprile 2024 - In fase di assunzione, l’85,7% delle pmi fiorentine ha avuto, sta avendo e pensa di avere nei prossimi 12 mesi difficoltà nel trova re personale, più per mancanza di candidati (71,1% dei casi) che per preparazione inadeguata degli stessi. Solo il 9.8% degli studenti ... (lanazione)

Il Calciomercato del Milan ruota attorno alla ricerca di un difensore di livello. A Moncada piace molto Valentini del Boca. Ecco il prezzo Il Milan per la prossima estate ha in mente di ritoccare qualcosa in tutti i reparti. In difesa il diktat della dirigenza rossonera è quello di andare a ... (dailymilan)