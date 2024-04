Ryan Gosling su The Nice Guys 2 | Angry Birds lo ha ucciso!

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha spiegato perché secondo lui la commedia d’azione del 2016 di cui era protagonista insieme a Russell Crowe, The, non ha mai ottenuto il via libera per un sequel. L’attore di Barbie ha detto a ComicBook.com che secondo lui non ci sarà mai un seguito perché il film originale è stato sopraffatto da– Il film al botteghino durante il weekend di apertura. “Penso che gran parte di un sequel sia decisa dal weekend di apertura di un film, e noi siamo usciti contro,” ha spiegato. “Quindici ha semplicemente distrutti.ha ottenuto un sequel.”2 – Nemici ...

