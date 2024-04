Rustici alla leccese | facili - veloci e da farci un figurone!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nascono come street food, da gustare ammirando le meraviglie della Puglia, ma sono perfetti come aperitivo, come merenda, come snack rompi-digiuno. Si tratta di una sfoglia rotonda ripiena di pomodoro e mozzarella, arricchita dbesciamella che rende latura particolarmente cremosa. Dovremo ottenere una densità ben corposa. Realizzarli è semplice, soprattutto se approfittiamo dei rotoli pronti! Chiaramente, se abbiamo tempo e voglia possiamo preparare anche l’impasto con le nostre mani, ma con i ritmi frenetici che la vita ci impone, la modernità di queste preparazioni torna comoda e ci permette dizzare le operazioni. Che ne dite di prepararli insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...