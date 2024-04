Ruscio - iniziato il processo La relazione dello psichiatra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) E’ieri mattina, davanti ai giudici della Corte d’Assise a Firenze, nell’aula bunker, ilper il terribile omicidio di Ottavina Maestripieri, novant’anni, soffocata nel suo letto la mattina del 1 giugno scorso. Sul banco degli imputati siede il figlio, Patrizio, ragioniere 60enne, reo confesso del delitto.che si trova nel carcere di Prato dallo scorso 6 giugno, ieri era presente in aula, ed è apparso emotivamente molto fragile ma attento a tutto quello che accadeva. Nell’udienza di ieri, sono stati formalizzati alcuni passaggi importanti, ovvero l’accordo di far confluire tutti gli atti del corposo fascicolo dell’indagine, diretta dai sostituti procuratori Leonardo De Gaudio e Linda Gambassi, nel dibattimento. Così come è stata formalizzata la rununcia ad ascoltare i testi dei pm e ...