Rosy Gomarasca - figlia di Terenzio | Mio padr - che si infiltrò tra i nazifascisti per portare informazioni segrete ai partigiani

Rosy gomarasca, figlia di terenzio: «Mio padre, che si infiltrò tra i nazifascisti per portare informazioni segrete ai partigiani» - terenzio gomarasca aveva solo 17 anni quando si fece assumere alla Todt per carpire informazioni segrete e riferirle di nascosto ai partigiani della Divisione Alto Milanese. Rischiò la vita ogni giorn ...vanityfair

Magenta si prepara per il 25 aprile - L'Anpi Magenta, insieme al Comune, ha promosso una mostra in biblioteca ed il programma per la commemorazione di mercoledì ...primamilanoovest

La Resistenza a Magenta: una mostra a cura dell’ANPI, per la Memoria della città - Nell’atrio della Biblioteca Comunale è già esposta la prima di queste mostre, dal titolo La Resistenza a Magenta, lavoro prodotto dalla sezione locale nel 2015, per il Settantennale della Resistenza, ...ticinonotizie