Roma - parla la calciatrice Alice Ferrazza aggredita in campo | “Un pugno in pieno volto da un uomo”

(Di mercoledì 24 aprile 2024), capitana della Trastevere Calcio, ha ricevuto uninda un uomo al termine di una partita contro la Vis Mediterranea. Laha sporto denuncia e in questa intervista racconta il brutto episodio di cui è stata protagonista suo malgrado.

Omicidio Antonella Di Veroli, cold case del 1994/ La sorella: “Non fu un delitto passionale…” - Il cold case di Antonella Di Veroli stamane a Storie Italiane. In collegamento la sorella della vittima che chiede la riapertura delle indagini ...ilsussidiario

Alice ferrazza, calciatrice colpita da un uomo con un pugno/ Video, “Mi ha ferita moralmente” - Alice ferrazza, calciatrice colpita da un uomo con un pugno: il video dell'aggressione choc avvenuta in occasione di un match di Serie C ...ilsussidiario

Montoro, il Trastevere lo denuncia il tecnico Belotti si difende «Non ho colpito la ragazza» - Dalla sconcertante rissa in campo, andata in scena allo stadio "Sandro Pertini" nel post gara di Vis Mediterranea Soccer-Trastevere, gara del campionato di Serie C femminile ...ilmattino