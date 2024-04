Roma | operazione aggancio fallita - il Bologna festeggia il successo all' Olimpico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024)23 aprile 2024 - Era uno dei primi scontri diretti della serie finale di stagione e i capitolini cadono sotto i colpi di El Azzouzi, Zirkzee e Saelemaekers, mentre Azmoun illude solamente la formazione di casa. Nella serata di ieri laha ceduto il passo al, cadendo per 1-3 all'di fronte a una squadra, quella felsinea, autrice di una partita praticamente perfetta sotto ogni aspetto di gioco, approfittando di una squadra stanca complice l'impegno in Europa League contro il Milan. Le scelte di inizio partita vedono De Rossi affidarsi molto alla propria formazione tipo, con Çelik e Angeliño sulle fasce, mentre Abraham in avanti sostituisce Lukaku al centro del tridente con Dybala ed El Shaarawy a completare il tridente. Motta sostituisce l'infortunato Ferguson con la soluzione a sorpresa El ...