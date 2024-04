Roma | la ' Giulietta' azzurra di Enrico Mattei esposta in piazza Colonna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 apr. (Adnkronos) - Lanube di, l'auto che il dirigente dell'Eni amava guidare salvo affidarla, quando impossibilitato, all'autista Antonio Freddi, è stataquesta mattina in, a pochi metri dall'ingresso principale di Palazzo Chigi. La vettura, targata MI315093 e immatricolata nel 1956, resteràfino alle ore 16. L'iniziativa è stata promossa dall'ente Stati Generali del Patrimonio italiano, da Aci Storico e dall'intergruppo parlamentare del patrimonio italiano. La mitica-che accompagnòfino all'ultimo giorno, in quel 27 ottobre del 1962 in cui perse la vita nei pressi di Bascapé mentre rientrava all'aeroporto di ...