Roma - giovanissimi assoldati per spacciare al Quarticciolo | fermato anche un 13enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Spaccio al, ancora due fermi da parte dei Carabinieri nella zona. Sconcerto per l’età dei pusher, davvero giovanissima considerando che il più piccolo ha appena 13 anni. La malavita dunque che assolda ragazzini poco più che adolescenti nel traffico di droga: la vicenda. I nascondigli della droga al– (ilcorrieredellacitta.com)Proseguono i controlli antidroga in zonadei Carabinieri del Comando Provinciale diche, dopo gli 11 arresti eseguiti qualche giorno fa che hanno portato alla lucenumerosi nascondigli utilizzati per occultare lo stupefacente – cassonetti dei rifiuti, aiuole, fori nei muri e addirittura una trappola per topi – hanno arrestato in flagranza di reato un 16enneno gravemente indiziato del reato di detenzione ai ...