Roma | due tentativi di furto dentro auto e camper in sosta ad Ostia - tre persone arrestate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) CRONACA DI– Gli investigatori della Polizia di Stato del Distretto Lido dihanno arrestato due cittadini cileni, di 19 e 29 anni, poiche’ gravemente indiziati del reato di tentatoaggravato in concorso. Nello specifico, gli agenti, nel transitare in piazzale Magellano a, hanno notato i due a bordo di un’vettura che rallentavano per scrutare all’interno di veicoli parcheggiati; poco dopo, con estrema rapidita’, si sono avvicinati ad un’e, mediante l’utilizzo di un cacciavite, hanno infranto lo specchietto retrovisore tentando di aprire lo sportello, ma il sistema di allarme della vettura non ha consentito ai due di portare a termine l’azione criminale. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, nonostante i due avessero tentato la fuga, e li hanno ...