Roma – Bayer Leverkusen - al via la vendita dei biglietti | dove comprarli e quanto costano

Niente tifosi ospiti per Napoli-Roma: Vietata la vendita dei biglietti per i residenti in Lazio per la partita in programma allo Stadio Maradona Ninete tifosi ospiti per Napoli-Roma. All’incontro di calcio, in programma il prossimo 28 aprile presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, non ... (puntomagazine)