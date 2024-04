Rock in Roma 2024 | presentata oggi la line up in Campidoglio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nella Città Eterna le notti del Festival della Capitale con i live dei più grandi artisti della musica nazionale e internazionaleIppodromo delle Capannelle 2 palchi, Red e Black Stage Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Cavea 21 SAVAGE • BABYMETAL • BNKR44 • BRUCE DICKINSON • CALCUTTA CAT POWER SINGS DYLAN • CCCP – FEDELI ALLAA • CLUB DOGO CRISTIANO DE ANDRÉ • DEEJAY TIME • DEEP PURPLE • DIE ANTWOORD • FONTAINES D.C. GABRY PONTE • GEMITAIZ • GEOLIER • KERRY KING • LA SAD • LOREENA MCKENNITT MARLENE KUNTZ • MASSIMO PERICOLO • PLACEBO •ME PRIDE • SALMO & NOYZ TEDUA • TEENAGE DREAM PARTY • TOMMASO PARADISO • TROPICO Si scaldano i motori per una nuova estate destinazionein, il Festival internazionale che da 14 edizioni richiama i più grandi artisti della musica ...

Matthew LEE Back to Rock & Love Tour Il virtuoso del Rock ’n’Roll Matthew Lee torna ad incantare Roma con un concerto esclusivo Roma , 2 maggio 2024 Auditorium Parco della Musica (Teatro Studio Borgna) Biglietti disponibili qui Dopo il concerto-evento sold-out nel 2023 presso l’incantevole ... (romadailynews)

Gianluca Grignani è in viaggio e giovedì sbarca nella Capitale con il suo “Residui di Rock’n Roll Tour 2024” all’Orion Live Club. Un tour partito col botto: l’esordio il 22 marzo a Novara col video del “problema tecnico” diventato virale sui social pare avergli portato fortuna. Lui stesso ... (secoloditalia)

La live music tuitti i giovedi’ di maggio all’Hard rock Cafe roma - roma, 24 aprile 2024 - Continua anche a maggio l’appuntamento con la live music all’Hard rock Cafe di roma. Aprono il mese il 2 maggio i Seconds Reloaded, la band romana che da oltre 20 anni propone u ...adnkronos

rock in roma 2024, presentata la nuova edizione del "festival delle periferie" - (LaPresse) Tutto pronto per la 14esima edizione di rock in roma 2024. Un festival partito dall’idea di due persone, Maxmiliano Bucci e ...stream24.ilsole24ore

Torna rock in roma: ancora a Capannelle, l’essenza del festival - Grandi nomi, due location e un calendario lungo tutta l’estate. Torna nella Capitale rock in roma. Si parte il 13 giugno ...dire