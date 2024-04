Rivoluzionare l’esperienza di viaggio grazie all’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 aprile 2024) MILANO – Viaggiare è una delle esperienze più entusiasmanti e arricchenti che si possano vivere, ma può anche essere stressante, soprattutto quando si cerca di organizzare un weekend lungo last minute con poco tempo a disposizione, che sia una pausa al mare, semplici escursioni, gite fuori porta o percorsi speciali nelle città d’arte. La scelta della destinazione tra le tante mete nella bucket list e la pianificazione delle attività possono rivelarsi complicate, così come interfacciarsi con persone che parlano lingue diverse quando si è all’estero e si ha la necessità di prenotare cene, visite guidate o posti speciali da visitare. L’intelligenzarappresenta un nuovo ed inedito supporto per esplorare il mondo semplificando l’organizzazione del, snellendo i processi di prenotazione e acquisto, ed ora,a Galaxy ...