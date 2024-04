Ritratti | Ruth - la mamma di Barbie

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il cinquantacinquesimo podcast diè dedicato aHandler. Nata a Denver il 4 novembre del 1916, è figlia dei Mosko, una coppia di ebrei polacchi scappati in America per sfuggire all'orrore del nazismo. Convince il fidanzato della scuola, Elliot Handler, a seguirla, sposarla nel 1938 e studiare design industriale. Nel 1942 i coniugi Handler si associano con Harold Mattson e dalla fusione dei nomi dei due uomini, Matt ed El, nasce il marchio. All'inizio degli anni Cinquantaguarda la figlia Barbara,, giocare e le viene l'idea di una bambola adolescente, con tanto di occhi azzurri e seno spettacolare. I maschi la bocciano: "Quale madre vuoi che compri alla figlia una tettona così?”. Nel 1959,viene presentata in anteprima all'American Toy Fair di New York con uno spot ...

Moncler trasforma la Stazione di Milano Centrale in “An Invitation To Dream” - “An Invitation To Dream”. In occasione della Milano Design Week, Moncler trasforma la Stazione Centrale in una delle più grandi gallerie aperte al pubblico con una mostra immersiva.quifinanza

Moncler «trasforma» la Stazione Centrale di Milano: la mostra immersiva «An Invitation To Dream» - Un'esposizione unica con alcune personalità straordinarie che ispirano la cultura contemporanea che incoraggiano a sognare come hanno fatto loro. Ruffini: ...corriere

Moncler presenta una speciale installazione alla Stazione Centrale di Milano - In occasione del Salone del Mobile, Moncler trasforma la Stazione di Milano Centrale in una delle più grandi gallerie aperte al pubblico con una mostra immersiva dal titolo “An Invitation To Dream”. « ...rivistastudio