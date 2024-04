Ringhiera - la svolta dopo i ritardi Approvato il progetto esecutivo Riqualificazione al via dopo l’estate

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Forse è la volta buona.quasi sette anni di stallo, o quasi, i lavori didel Teatrodi via Boifava, quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città, potrebbero partire a breve, o meglio trae l’autunno prossimi. Meglio usare il condizionale, visti ie i rinvii già accumulati in passato, ma il Comune ha licenziato un atto importante per sbloccare la situazione. Lunedì è statoilper la manutenzione straordinaria del teatro, che dal 2007 al 2017 era stato gestito dalla compagnia Atir maquella data è diventato un buco nero della cultura milanese. L’opera, inserita lo scorso dicembre nel programma triennale dei lavori ...

