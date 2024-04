Rifiuti - ecco l’eco compattatore al posto dei cassonetti | come funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ancona, 24 aprile 2024 - Uno dei problemi della raccolta dinelle città è il loro volume,testimoniano istrabordanti che non è difficile vedere nelle strade. Ma ad Ancona è stato messo a punto un cassonetto specialissimo - "Un un prototipo sperimentale, unico in Italia" - in grado di aumentare addirittura del 75% la capacità di conferimento: l'ecol'ecoI primi esempi - progettato dalla start up Wizard - sono stati presentati oggi: sono stati posizionati da AnconAmbiente in Piazza Pertini, all'incrocio con via Carlo Simeoni. La particolare conformazione del Ecorisolve anche il problema delle intrusioni della fauna e, quelli posizionati nell’area test di Ancona, sono ...