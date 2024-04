Rifiuti - c’è l’ennesima stangata in Umbria Ecco gli aumenti del 202 - la bolletta cresce del 7 per cento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Perugia, 24 aprile 2024 – Glierano stati annunciati in occasione dell’Assemblea dell’Auri, l’Autorità umbra die idrico, al termine della quale i sindaci umbri avevano sancito un altro incremento delle bollette sui(il quinto in cinque anni) tra il 5 e il 9%. E così è stato, almeno a Perugia. Oggi, infatti, sbarcherà in Commissione bilancio, il Pef (Piano economico e finanziario) della Gesenu, che sancisce un incremento della Tari inper le famiglie valutato tra il 7 e l’8 per. Un rincaro-maxi, che non si vedeva da anni, ma che conferma un andamento ormai irrefrenabile della tariffa sulla spazzatura a fronte di incrementi della raccolta differenziata pari a ‘zero virgola’, oppure alla tariffa puntuale che tarda ad arrivare o quartieri come San Sisto e Ponte San ...