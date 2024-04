Ricostruzione della mammella - a Battipaglia il primo intervento italiano in laparoscopia mininvasiva

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il tumorerappresenta senza dubbio iltumore in ordine di incidenza nelle donne. Spesso le pazienti sono sottoposte a mastectomia e radioterapia. Trovare soluzioni ricostruttive mini invasive rappresenta un imperativo. Nella giornata di lunedì 15 aprile 2024 presso l’ospedale Santa MariaSperanza diè stato eseguito ilinper lamammaria con lembo di grande dorsale. L’è stato condotto dall’equipe di chirurgia generale diretta da Francesco La Rocca.operatore il chirurgo plastico Maurizio Saturno affiancato dal chirurgo Cosimo Saviello, anestesisti ...

