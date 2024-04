(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 24 aprile 2024 -è uno dei quattro candidati sindaco alle prossime amministrative in programma a giugno aMagra. Per 25 anni ha ricoperto i ruoli di assessore prima e successivamente primo cittadino ma da dieci è uscito dalla scena. Ha deciso di ricandidarsi guidando una lista civica che porta il nome “”.ha inaugurato il point elettorale al centro commerciale La Miniera di Molicciara a poca distanza da quelli già aperti dall’altro rappresentante civico Gherardo Ambrosini e dalla candidata della coalizione di centro sinistra l’assessore in carica Katia Cecchinelli. Ufficializzata anche la lista che sostiene Gianfranco Andrei che vede uniti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Nuovo ...

RicominciAmo castelnuovo: il ritorno in politica di marzio Favini - Sarzana (La Spezia) 24 aprile 2024 - marzio Favini è uno dei quattro candidati sindaco alle prossime amministrative in programma a giugno a castelnuovo Magra. Per 25 anni ha ricoperto i ruoli di ...lanazione

Fratelli d’Italia presenterà la sua lista, gli aspiranti sindaci di castelnuovo saranno quattro - Scelto il nome del candidato che va ad aggiungersi a quelli di Ambrosini, Cecchinelli e Favini.cittadellaspezia

Tutto dalla Promozione alla Seconda: il castelnuovo ferma il Viareggio sul pari, retrocede il Pieve Fosciana - Vicini i verdetti per Marginone 2000 in Prima Categoria e Diavoli Neri in Seconda. Retrocede il Barga, per i playout è bagarre ...luccaindiretta