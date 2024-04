Ricatti alla compagna - in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Due anni da incubo. Continue richieste di soldi. Minacce quotidiane. Fino a sabato sera, quando la polizia ha arrestato per estorsione un trentaquattrenne marocchino che dall’estate del 2022 tormentava la, costringeva a farsi consegnare in varie tranche una cifra compresa tra 30mila e 40mila euro. Il 17 aprile, una quarantenne moldava, residente a Cormano, si presenta all’ufficio denunce di via Fatebenefratelli per raccontare il suo calvario, mai rivelato in passato per paura di ritorsioni. La donna, madre di due figli avuti da una precedente relazione, racconta che nell’estate del 2022 ha iniziato una relazione con il nordafricano, che dopo alcuni mesi ha cominciato a chiederle soldi per vari motivi. La donna scopre le bugie del compagno nel gennaio del 2024, ma lui la ricatta, dicendo che rivelerà la loro relazione ai figli e che dirà loro della sua presunta ...