Riassunto | Il Mobility Group di Eaton è stato scelto per la fornitura di tecnologia di azionamento elettromeccanico variabile a valvola a Great Wall Motor

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) SOUTHFIELD, Mich.–(BUSINESS WIRE)–La società di gestione intelligente dell’energiaha annunciato oggi di essere stata scelta per ladi un sistema di attuazione elettromeccanica (EMAS) in grado di fornire la chiusura anticipata delladi aspirazione (EIVC) alla casa automobilistica cineseda essere utilizzata in una linea di veicoli ibridi-elettrici (HEV). “Le normative sulle emissioni spingono i nostri clienti globali ad adottare nuove tecnologie”, ha dichiarato Alessio Lorenzon, global engineering manager, Valves,di Eatn. “Siamo orgogliosi di fornire ala nostradi attuazionedelle valvole che, in combinazione con ...