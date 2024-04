Riassunto | FPT definirà il futuro dell’IA e della tecnologia cloud su scala globale in collaborazione con NVIDIA

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) HANOI, Vietnam–(BUSINESS WIRE)–La società IT leaderFPT ha annunciato oggi di avere sottoscritto una vasta partnership strategica con, con l’obiettivo di affermarsi come unico interlocutore per i settori di IA e, offrendo prodotti IA, infrastruttura GPU, consulenza di esperti tecnologici e competenze nel settore per i clienti in Vietnam e in tutte le aree di presenza di FPT. Questo obiettivo verrà raggiunto con la creazione di strutture per la ricerca e lo svilupponella regione, ampliando le capacità avanzate di IA esue coltivando una forza lavoro pronta alnel settore tecnologico. FPT prevede di investire 200 milioni di USD nella costruzione di una struttura IA che fungerà da ...