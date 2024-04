(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il preannunciatodei controllori di voli indel 25, in realtà, non ci sarà. Ad annunciare la revoca è stato il sindacato maggioritario dei controllori aerei francesi, Scta, che, in un breve comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ha annunciato il raggiungimento di un accordo in extremis con la Direzione Generale per l’Aviazione civile, Dgac, del quale tuttavia si conosce ancora molto poco. L’annullamento delloè stato confermato anche dai sindacati minoritari dei controllori aerei della, ovvero della Unsa Icna e Usac-CGT., lodel 25La revoca delloindel 25 ...

(Adnkronos) – Tour Eiffel chiusa per sciopero . Lo hanno deciso oggi, 19 febbraio 2024, i dipendenti del simbolo numero uno di Parigi e di uno dei monumenti più visitati della Francia , come ha spiegato l'associazione sindacale Cgt-Fo. "A causa di un avviso di sciopero di alcuni dipendenti della Tour ... (periodicodaily)

La decisione è stata annunciata oggi, ma non è stata indicata una data di fine dell'agitazione Tour Eiffel chiusa per sciopero . Lo hanno deciso oggi, 19 febbraio 2024, i dipendenti del simbolo numero uno di Parigi e di uno dei monumenti più visitati della Francia , come ha spiegato l'associazione ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Tour Eiffel chiusa per sciopero . Lo hanno deciso oggi, 19 febbraio 2024, i dipendenti del simbolo numero uno di Parigi e di uno dei monumenti più visitati della Francia , come ha spiegato l’associazione sindacale Cgt-Fo. “A causa di un avviso di sciopero di alcuni dipendenti della ... (italiasera)

Revocato lo sciopero aereo in francia del 25 aprile: fiducia sui negoziati - Il preannunciato sciopero dei controllori di voli in francia del 25 aprile, in realtà, non ci sarà. Ad annunciare la revoca è stato il sindacato maggioritario dei controllori aerei francesi, Scta, che ...quifinanza

francia: revoca sciopero controllori, Swiss cancella comunque voli - Malgrado la revoca in extremis dello sciopero dei controllori di volo in francia, Swiss cancellerà domani una decina di voli da e per Zurigo, mentre EasyJet ne sopprimerà una dozzina da e per Ginevra.swissinfo.ch

sciopero dei controllori revocato, Swiss cancella lo stesso i voli per la francia - Malgrado la revoca in extremis dello sciopero dei controllori di volo in francia, Swiss cancellerà domani una decina di voli da e per Zurigo, mentre EasyJet ne sopprimerà una dozzina da e per Ginevra.ticinonews.ch