Revisione Irpef e Ires - bonus tredicesima e premi di risultato al 10% | slitta il decreto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il consiglio dei ministri di ieri 23 aprile ha bypassato il nuovosulla, il mattone aggiuntivo alla riforma fiscale varata dal governo lo scorso anno e splittata in più fasi, la prima delle quali la riduzione delle aliquotea 3 soglie dal 2024.Si tratta dell’esame preliminare dellegislativo “del regime impositivo, di fatto non discusso dal CDM, che ha preferito farre il provvedimento. Sul tavolo del consiglio ci sarebbe dovuto essere un restyling delle imposte sui redditi per il lavoro autonomo, dipendente, agrario e redditi diversi. ...

Con il provvedimento prende il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi (ilsole24ore)

In arrivo in CDM un nuovo Decreto sulla revisione Irpef e Ires : un altro mattone si aggiunge alla riforma fiscale varata dal governo lo scorso anno e splittata in più fasi, la prima delle quali la riduzione delle aliquote Irpef a 3 soglie dal 2024.Si tratta dell’esame preliminare ... (leggioggi)

