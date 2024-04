Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il è il soggetto (che può essere interno ad un’azienda, un professionista esterno o il datore di lavoro stesso, in alcuni casi), nominato dal datore di lavoro ed in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Il collabora con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi. Ma, più nel dettaglio, quali sono i compiti di questa speciale figura? La sua prima funzione è quella della valutazione dei rischi in senso stretto, ossia la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad ...